Il Cinema La Perla riaprirà? Stanziati fondi, ma non per le proiezioni

A tre anni dalla pandemia e dalla chiusura delle attività del Cinema La Perla, è tornato un interesse verso la sala del centro di Empoli che ha ospitato tanti grandi eventi e che ora è in inattività. Eravamo rimasti a inizio 2020 con l'arrivo del covid e la chiusura di tutte le sale cinematografiche. In concomitanza, pochi mesi prima, era giunta alle porte anche la scadenza del bando di assegnazione della sala a PromoCultura, e la gara che era stata aperta viene revocata a maggio 2020. Da allora nulla più e la nostalgia per quel luogo in centro ha ridestato l'attivismo di molti cittadini. Alcuni di questi sono sfavorevoli al nuovo progetto del teatro Il Ferruccio, volendo piuttosto recuperare gli spazi inattivi come La Perla o tentare invece l'acquisto del cinema Excelsior, unica sala empolese al momento attiva il cui immobile è in vendita da tempo e con svariati ribassi d'asta.

A fine 2023, come dicevamo, si è risvegliato l'interesse per il cinema di via dei Neri, nato sulle ceneri dell'ex teatro Salvini. Nell'ultimo Consiglio comunale nella variazione di bilancio presentata dalla giunta guidata da Brenda Barnini sono state previste "le risorse necessarie a fare un intervento di manutenzione straordinaria sull’ex Cinema La Perla per poter tornare ad utilizzare la sala per eventi e appuntamenti di associazioni e iniziative culturali o scolastiche", come annunciò la prima cittadina in un post. I fondi sono 130mila euro, meno dei 700mila ipotizzati in un articolo pubblicato l'anno scorso sul quotidiano La Nazione per la ristrutturazione. A cosa sono destinate quelle risorse però non è ancora dato sapere. Non c'è ancora una progettazione e l'amministrazione non ha diramato dettagli su quali sarebbero i problemi che impediscono la riapertura del cinema.

Quel che invece è più alla luce del sole è l'impegno per poco più di 900 euro per il rinnovo dell'autorizzazione di prevenzione incendi. L'incarico è stato affidato con una determina comunale a firma 6 novembre all'architetto Giovanni Maestrelli con studio a Vinci. Un piccolo passo per la sicurezza dell'edificio e, chissà, anche verso la riapertura di uno dei luoghi del cuore degli empolesi.

Elia Billero