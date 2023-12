Con le tessere carburante dell'ospedale fa il pieno alla sua auto, denunciato in Umbria

Un 41enne di origini toscane, autista di ambulanze, utilizzava le tessere carburante dei mezzi d'emergenza dell'ospedale per fare il pieno alla sua auto. I carabinieri di Castiglione del Lago, in Umbria, hanno denunciato il dipendente Usl per peculato. La stessa Usl 1 aveva sporto querela per mezzo di una sua responsabile quando ha fiutato i sospetti.

A settembre e ottobre l'uomo avrebbe utilizzato due tessere carburante diverse per la sua auto privata. Entrambe le volte ha fatto il pieno alla sua auto, 80 e 90 euro in totale. Lo ha dimostrato anche il video delle telecamere di sorveglianza alle pompe di carburante. Le tessere carburante hanno un codice identificativo univoco che collega il luogo esatto dell'utilizzo. I video hanno dato poi elementi sufficienti per la denuncia.