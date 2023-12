Elezioni Castelfranco, Pd e Psi marceranno ancora insieme nel 2024

Nei giorni scorsi le delegazioni del PD Castelfranco di Sotto e del PSI si sono incontrate per un bilancio di fine mandato e per gettare le basi per il futuro della nuova legislatura 2024-2029.

L'incontro si è svolto in un clima collaborativo e di grande cordialità. Sia il segretario provinciale del PSI Carlo Sorrente, affiancato da Maria Vanni e dall'assessore comunale Scaduto che Stefano Pertici, in qualità di segretario dell'unione comunale del Pd castelfranchese, hanno ribadito il giudizio positivo sull'operato della giunta uscente e sull'operato del sindaco Gabriele Toti, giunto anche lui a fine mandato.

Da ambo le parti è stato riconosciuto il grande e profondo lavoro di programmazione che ha permesso al Comune di Castelfranco di Sotto di saper intercettare numerosi finanziamenti statali, regionali e PNRR che hanno permesso di realizzare molti investimenti su scuole, edifici comunali nonché piazze e strade. Molti cantieri si sono già conclusi, altri sono attualmente in corso ma altri se ne apriranno nei prossimi mesi.

Entrambe le forze politiche hanno condiviso la volontà di proseguire questa esperienza per un centrosinistra unito e plurale, partendo da una visione comune sugli obiettivi futuri così come vi è piena condivisione nella strada intrapresa per la scelta del candidato sindaco, che dovrà essere una figura che sia capace di unire non solo il centrosinistra ma tutti quelli che vogliono proiettare Castelfranco nel futuro, partendo da quei valori per noi imprescindibili che sono alla base del nostro comune sentire: pace, lavoro, sostenibilità ambientale nonché il rifiuto di ogni discriminazione sia essa razziale, di genere, religiosa.

Stefano Pertici, segretario PD Castelfranco

Carlo Sorrente, segretario PSI Prov. Pisa





