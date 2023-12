Evade dai domiciliari, provoca un incidente e scappa: arrestato 28enne ad Arezzo

Non riusciva proprio a rimanere nella sua dimora il 28enne arrestato dalla polizia stradale di Arezzo, evaso per due volte dai domiciliari e che ha provocato un incidente dopo il quale è subito scappato.

Questa mattina, infatti, una pattuglia di Arezzo Battifolle ha ricevuto dal centro operativo della polizia stradale di Firenze una nota di ricerca di una Fiat Panda che, dopo avere provocato un incidente in autostrada, era scappata verso nord. Gli agenti aretini hanno individuato la vettura, alla guida della quale vi era un italiano di 28 anni già conosciuto alle forze dell'ordine, privo sia della carta d'identità che della patente. Attraverso i controlli è emerso che l’uomo avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari, ai quali era stato condannato dal tribunale di Nola per reati in materia di stupefacenti. Inoltre, venerdì primo dicembre era già stato arrestato per lo stesso motivo dalla polizia stradale di Palmanova, in provincia di Udine.

Visto il comportamento recidivo, il 28enne è finito in manette e, dal momento che l'auto su cui viaggiava è risultata rubata a una società di autonoleggio, il giovane è stato denunciato anche per il reato di ricettazione. Infine, dovrà anche pagare una sanzione di 5mila euro in quanto senza patente di guida.