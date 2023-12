Giornata dei diritti delle persone con disabilità, un incontro a Fucecchio

Un incontro pubblico per orientare le famiglie sui servizi e i progetti presenti sul territorio rivolti alle persone con disabilità. L’appuntamento, pensato per celebrare la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, è previsto per mercoledì 13 dicembre alle 17.30 alla Fondazione I Care di Fucecchio (via I Settembre 43A). La Giornata, che si celebra ogni anno il 3 dicembre, è stata introdotta nel 1981 e istituita ufficialmente nel 1992 dalle Nazioni Unite con l’obiettivo di sensibilizzare le persone sul tema della diversità e del suo valore. In questa direzione va l’incontro organizzato dal Comune di Fucecchio in collaborazione con la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, il Consorzio Coeso Empoli, la Rete Inclusione Evv e la cooperativa sociale La Giostra.

"L'iniziativa - spiega la vicesindaca di Fucecchio, Emma Donnini - nasce dalla voglia di diffondere la cultura dell'inclusione. Ci confronteremo sul mondo della scuola, sulle iniziative extrascolastiche e sulle prospettive future".

Durante l’incontro verranno presentati i servizi messi a disposizione dagli Enti Pubblici, a partire dal contributo economico per le gravi disabilità e dal sostegno alla domiciliarità con gli interventi di Alessandra Nardini, assessora regionale alle pari opportunità, Emma Donnini, vicesindaca di Fucecchio, Benedetta Bagni assessore del Comune di Certaldo, Mariano Gasperini, Garante per la disabilità Comune Fucecchio, Elisa Guerrieri Responsabile della Unità Funzionale Zona Empolese Valdarno Valdelsa - Dipartimento Servizi Sociali e Loredana D’Ermiliis Responsabile servizio Persone con Disabilità della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa.

Il pomeriggio prosegue poi con il racconto dei servizi e dei progetti realizzati dal terzo settore con Giovanna Ferrarello della Cooperativa Sociale La Giostra e di Fabrizio Fioretti e Sara Spini del Consorzio COeSO Empoli. L’incontro è aperto a tutti e tutte e vuole essere un’occasione per rinsaldare il dialogo tra le famiglie, la scuola, le istituzioni e le organizzazioni del terzo settore.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa