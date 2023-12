Lavori sull'Aurelia, chiusura al bivio per Coltano

Da lunedì 11 dicembre la strada statale 1 “Aurelia” sarà provvisoriamente chiusa a Pisa, in corrispondenza del bivio per Coltano (dal km 329,450 al km 329,550), per consentire i lavori di ricostruzione di un cavalcavia che era stato danneggiato la scorsa estate da mezzo pesante fuori sagoma.

Il traffico sarà deviato sulla viabilità adiacente per un tratto di circa 500 metri con indicazioni sul posto. I lavori hanno una durata prevista di due mesi.

Fonte: ANAS - Ufficio Stampa