Parcheggi gratis a Certaldo durante le festività natalizie

L'Amministrazione Comunale, consapevole dei lavori in corso per la riqualificazione di Via II Giugno e Piazza Boccaccio, ha ideato un'iniziativa per ridurre i disagi causati dal cantiere, promuovendo lo shopping nei negozi del centro urbano.

Durante il periodo che va dall'8 al 31 dicembre, infatti i parcheggi a pagamento con parchimetri presenti nella parte bassa della città di Boccaccio saranno accessibili gratuitamente per le prime tre ore di sosta, come stabilito dalla delibera di giunta del 6 dicembre 2023, che mira a incentivare i cittadini a sostenere le attività commerciali locali durante la delicata fase dei lavori.

L'iniziativa è stata concepita per offrire a residenti e visitatori la possibilità di passeggiare tra le vie del centro, fare acquisti e partecipare alle numerose iniziative natalizie programmate, senza preoccuparsi dei costi legati al parcheggio.

"Un cantiere come quello che stiamo facendo in Via 2 giugno, che darà più respiro alla via, una volta finito, crea sicuramente delle difficoltà e dei disagi durante la lavorazione - chiarisce il sindaco Giacomo Cucini –. Anche se il cantiere è stato concordato con i commercianti nelle sue tempistiche, sappiamo che rende poco appetibili le nostre attività commerciali, oltretutto in un periodo molto importante per le attività come il Natale. È per questo che richiamiamo fortemente tutti i nostri concittadini e non solo a scegliere i nostri negozi perché la via, nonostante il cantiere, è percorribile pedonalmente. Per questo abbiamo deciso di compiere un’azione che punta ad agevolare la sosta in centro".

Il parcheggio a pagamento situato in Certaldo Alto manterrà invece il suo consueto sistema tariffario durante questo periodo, garantendo la continuità del servizio nel rispetto delle specificità di quella zona.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa