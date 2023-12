Polemica in Comune a Santa Maria a Monte, l'amministrazione risponde a Sinistra Plurale

Elisa Eugeni, consigliere comunale, continua a rilasciare dichiarazioni, confondendo la legittimità del comportamento del sindaco Manuela Del Grande, con il suo pensiero politico di opposizione.

L'interpellanza, presentata in ritardo rispetto all'invio dell'ordine del giorno del consiglio comunale, non era stata inserita agli atti, quindi nessun consigliere avrebbe potuto prenderne visione, pertanto continuare ad impostare una polemica, è anche una forma irrispettosa nei confronti di tutto il consiglio comunale. Evidentemente, non è stato ancora appreso, che chi governa deve rispettare i regolamenti ed a tale proposito suggerirei un corso di formazione del consiglio e delle prerogative dei consiglieri comunali, affinché l'esponente di Sinistra Plurale, sappia che, occorre rispettare delle procedure, proprio per evitare personalismi.

Nelle comunicazioni, è stata premura, del sindaco stesso, riferire tutte le azioni messe in atto dall'amministrazione comunale: dall'apertura del Coc del 2 novembre fino al 28 novembre, giorno in cui si è svolto il consiglio comunale. E' stato coinvolto, anche l'Ingegner Iannotta, responsabile del Settore Tecnico, proprio per aver dato largo spazio alle conseguenze provocate dal nubifragio. Le spiegazioni erano state tutte illustrate, ma evidentemente per il consigliere Eugeni le priorità sono frutto di strumentalizzazioni, anche su fatti e avvenimenti dovuti alle calamità naturali, che hanno colpito tutto il nostro territorio e tutta la Toscana.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio Stampa