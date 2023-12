Colpo in una stazione di servizio a Firenze, in via Pratese. i ladri hanno sottratto dalla cassaforte settemila euro dopo aver forzato la porta posteriore dell'ufficio della stazione di servizio hanno divelto la cassaforte da cui hanno portato via il denaro.

A dare l'allarme stamattina è stato il gestore, all'apertura del distributore di benzina. I carabinieri visioneranno i filmati del sistema di videosorveglianza per risalire ai responsabili del furto.