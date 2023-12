Rinnovata la convenzione tra Notai e Comune di Pontedera

Rinnovata stamani la convenzione tra il Consiglio Notarile distrettuale di Pisa e l'Amministrazione Comunale per lo svolgimento dell'attività di consulenza gratuita presso il Comune di Pontedera .

Si tratta di un servizio attivato da due anni e che ha già avuto molti accessi. Per tutti i cittadini che si prenotano ( alla mail consigliopisa@notariato.it o per telefono allo 05042244 ) c'è infatti la possibilità di ricevere assistenza su vari temi, come ad esempio gli atti di successione e compravendita.