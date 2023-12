Rumba di Celestini in programma al Teatro Boccaccio di Certaldo

Il Cinema Teatro Boccaccio di Certaldo si prepara ad accogliere il secondo spettacolo della stagione teatrale 2023/2024, e protagonista di questa nuova performance sarà Ascanio Celestini. L'artista, noto per il suo magnetico talento narrativo, si esibirà lunedì 11 dicembre alle ore 21.

L'opera in scena, intitolata "Rumba - L'asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato”, si propone di immergere gli spettatori nella storia di San Francesco, immaginando come il santo avrebbe vissuto la povertà nell'Italia contemporanea e quale compagno di strada avrebbe scelto per diventare servo dei poveri.

L'intero spettacolo è un'opera completa, scritta, diretta e interpretata da Ascanio Celestini. Le atmosfere sonore sono create da Gianluca Casadei, mentre la voce di Agata Celestini e le suggestive immagini dipinte di Franco Biagioni contribuiscono a creare un'esperienza multisensoriale coinvolgente e particolare.

La pièce teatrale si concentra su San Francesco come uomo controcorrente, un individuo che, nonostante la ricchezza a disposizione, ha scelto volontariamente la povertà e si è dedicato a essere servo dei poveri. In un'epoca di guerre e crociate, Francesco, abbandonando la vita da cavaliere, si è recato in Terra Santa predicando la pace e la fratellanza. Celestini ci invita a riflettere su perché San Francesco continui ad affascinare anche dopo otto secoli e dove potremmo trovarlo oggi: tra i barboni che chiedono l'elemosina nel parcheggio di un supermercato o tra i facchini africani che lavorano silenziosamente nei grandi magazzini della logistica?

Il legame profondo tra San Francesco e il presepe emerge come un elemento chiave della rappresentazione. Celestini ci ricorda che Francesco ha creato il primo presepe a Greccio nel 1223, con un bue, un asino e una mangiatoia, semplici simboli che mostravano la nascita di Gesù nella povertà. Un gesto che, ancora oggi, parla direttamente al cuore di un paese povero, sottolineando la necessità di solidarietà e umanità.

"Rumba - L'asino e il bue del presepe di San Francesco" promette di essere uno spettacolo coinvolgente, in cui Ascanio Celestini si immerge nella contemporaneità di San Francesco, portando la sua storia nel contesto di vite spesso trascurate. Un'opera che, attraverso la magia del teatro, ci invita a riflettere sulla nostra società e a riscoprire la forza della semplicità e della solidarietà, valori che rimangono attuali anche dopo otto secoli.

Lo spettacolo fa parte della stagione teatrale congiunta, organizzata dai Comuni di Certaldo, Colle di Val d'Elsa e Poggibonsi, dalla Fondazione Elsa – Culture comuni, dall'Azienda speciale Multiservizi di Colle di Val d’Elsa e dalla Società GrandeSchermo. Tra gli sponsor della stagione Unicoop Firenze, ChiantiBanca.

Per informazioni e biglietti è possibile contattare il teatro al numero 0571 664778, consultando il sito www.multisalaboccaccio.it o scrivendo a info@multisalaboccaccio.it.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa