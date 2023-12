Tamponamento a Empoli, tre persone ferite

Tamponamento a catena a Empoli, in via Lucchese, nella frazione di Santa Maria. Tre veicoli sono rimasti coinvolti nell’incidente, che ha provocato il ferimento di una persona di 42 anni, un ragazzo di 21 e una donna di 54. Tutti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli, con il 21enne in codice giallo. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche gli agenti della polizia municipale.