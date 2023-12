Tentano di derubare donna in piazza Santa Maria Novella, fermate dalla polizia

Presìdi delle forze di polizia nelle vie dello shopping fiorentino per garantire la sicurezza nella città gigliata, anche con la prevenzione e il contrasto di furti e borseggi: è quanto recentemente disposto dal Questore Maurizio Auriemma proprio in vista delle Festività natalizie.

Agenti, di rinforzo anche da altre città, affiancati inoltre da pattuglie “in borghese”, quest’ultime ben mimetizzate tra fiorentini e turisti.

Proprio ieri pomeriggio, agenti del Reparto Mobile di Bologna, hanno fermato in piazza Santa Maria Novella due presunte borseggiatrici.

Intorno alle 17.30, l’attenzione dei tutori dell’ordine, impiegati nello specifico a vigilare sulla sicurezza e l’ordine pubblico, è stata attirata da una donna che mentre era a passeggio con il marito si era ritrovata la cerniera dello zaino aperta.

Secondo quanto ricostruito dal racconto della potenziale vittima di un borseggio non riuscito, quest’ultima sarebbe stata seguita in via dei Banchi da due cittadine straniere, apparentemente originarie dell’Est Europa, che l’avrebbero spinta energicamente, cercando poi di portare a segno il colpo.

I poliziotti sono subito entrati in azione, fermandole nella piazza: si tratta di una cittadina romena di 50 anni e di una bulgara di 56.

Entrambe, già note alle forze di polizia per analoghi trascorsi, sono state sottoposte a fermo per identificazione e denunciate per tentato furto in concorso.

Intervenute, per le procedure del caso, anche le volanti della Questura impegnate h24 a vigilare e vegliare sull’intera provincia insieme a tutte le altre pattuglie cittadine.

Fonte: Questura di Firenze