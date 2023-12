Torna a teatro "in Punta di Penna" a Castelfranco di Sotto

Il teatro amatoriale torna sul palco del Teatro della Compagnia, come ogni biennio, per l’attesa serata di premiazione della undicesima edizione di “In punta di Penna”, il concorso di drammaturgia teatrale che anima un interessante faccia a faccia tra la scrittura e la messa in scena.

L’iniziativa, patrocinata dalla Regione Toscana, è promossa dal Comune di Castelfranco di Sotto all’interno del progetto regionale “Intesa Teatro Amatoriale” ed è organizzata dal Gruppo teatrale Four Red Roses, che sviluppa da anni uno scambio di creatività, idee, nuove occasioni di fare e vivere il teatro.

Quest’anno la manifestazione ha ricevuto un fondamentale contributo dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, e ha rinnovato l’ottenimento dell'adesione di F.I.T.A , U.I.L.T. e T.A.I., Enti Teatrali Nazionali che raccolgono centinaia di compagnie tra i loro iscritti.

Sabato 9 dicembre è in programma la giornata di premiazione al Teatro della Compagnia di Castelfranco di Sotto. Un evento che sarà arricchito ancora una volta da una presenza speciale: ospite di questa edizione sarà infatti l'attore Giuseppe Cederna, interprete conosciuto per i suoi lavori sia nel cinema che nel teatro. Un artista a tutto tondo quest’anno intervistato dalla giornalista de La Nazione Olga Mugnaini.

Nel corso della manifestazione, che inizierà con l'intervista all'attore alle ore 15.15 condotta dalla giornalista de La Nazione Olga Mugnaini, saranno messi in scena, da parte di cinque compagnie di teatro amatoriale, dei frammenti dei cinque testi finalisti del concorso.

Al termine saranno assegnati i premi: agli autori dei primi tre testi classificati sono assegnati premi in denaro, al quarto e quinto un ricordo della manifestazione. Al di là dei riconoscimenti però per tutti gli autori c’è la consapevolezza che il proprio testo può essere messo in scena, come già è capitato diverse volte in questi anni, da parte delle Compagnie di Teatro Amatoriale.

Per le compagnie che si sono cimentate nei 5 “trailer” ci sarà invece l’apprezzato Premio della Giuria di Qualità (quest’anno saranno Giuseppe Cederna ed Olga Mugnaini ad indicare la miglior messa in scena) e, particolarmente ambìto, anche il Premio Gradimento del Pubblico.

L’opera che si è aggiudicata il primo posto verrà messa in scena integralmente nell’edizione successiva del Premio. Quest’anno alle 21,15 ci sarà infatti la presentazione del testo vincitore della 10° edizione, “Diecigiugnoventiquattro” di Giancarlo Loffarelli, proposto integralmente dalla Compagnia “Krios”.

L’ingresso è gratuito.

La storia di “In punta di penna”

L’iniziativa è nata nel 2005, e da allora si è ripetuta con cadenza biennale, con l’obiettivo di promuovere una nuova drammaturgia che offra alle compagnie di teatro in genere, non solo amatoriale, la possibilità di attingere a testi freschi, attuali, diversi dai soliti classici.

Il concorso accoglie la partecipazione di testi di qualsiasi genere- dal musical, al dramma, dalla commedia alla satira- a tema libero. L’unico requisito specifico è che l’opera inviata non sia mai stata messa in scena.

In questa edizione sono giunti decine di testi inviati da tutta Italia e tutti di ottimo livello, che la giuria ha avuto il compito di selezionare. I cinque lavori scelti come finalisti sono stati affidati a cinque compagnie di teatro amatoriale locali (che fanno parte di Intesa Teatro), perché li trasformassero in una breve rappresentazione teatrale, una sorta di frammento di messa in scena rappresentativo dell’opera. Questi “trailer teatrali” saranno portati sul palco nella giornata di premiazione.

“È con vero piacere che rinnoviamo il nostro sostegno a questa bella iniziativa che unisce la scrittura teatrale alla messa in scena creando qualcosa di unico – hanno commentato il sindaco Gabriele Toti e l’assessora alla Cultura Chiara Bonciolini -. Il teatro amatoriale è ormai una tradizione per Castelfranco e il lavoro portato avanti dall’associazione Four Red Roses è davvero prezioso, li ringraziamo per tanti anni di impegno e passione”.

GIUSEPPE CEDERNA

Attore, scrittore, viaggiatore.

Tra i protagonisti del film “Mediterraneo” di G. Salvatores, premio Oscar 1992, ha lavorato con Scola, Bellocchio, Comencini, Monicelli, i fratelli Taviani, Soldini, Brizzi, Rob Marshall, Gianni Amelio.

In teatro da Amadeus a Stevenson, a Moliére, a Daniel Pennac con “Storia di un corpo”, a Cechov con “Zio Vanja”, all’Odissea e alle migrazioni mediterranee di Gianmaria Testa. Racconta e interpreta il viaggio e le sue passioni poetiche e letterarie da Kostantino Kavafis, a John Berger da Wislawa Szimborska, da Chandra Candiani a Claudio Damiani.

Ha pubblicato con Feltrinelli “Il Grande Viaggio” un pellegrinaggio himalayano alle sorgenti del Gange e “Piano Americano”; “Ticino, le voci del Fiume” ed. Excel1881.