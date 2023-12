Torna la lirica alla Casa culturale con il coro 'Balducci' di San Miniato

Torna il concerto lirico del Coro «Monsignor Cosimo Balducci» alla Casa Culturale di San Miniato Basso, in via Pizzigoni. L'appuntamento è per martedì 26 dicembre 2023, alle ore 21:30, nella sala polivalente del Circolo Arci che, negli anni, ha radunato un pubblico sempre numeroso e desideroso di ascoltare la compagine sanminiatese, attualmente diretta dal maestro Pietro Consoloni.

Interpreti del concerto saranno, oltre al coro, il soprano Vittoria Licostini e il tenore Marco Mustaro, accompagnati al pianoforte dal maestroLeonardo Ricciarelli. In programma arie e cori dalle opere di Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini. L'ingresso è libero e gratuito.