Vendeva capi e accessori di abbigliamento falsi, la merce avrebbe fruttato 800mila euro: denunciato

Nella serata del 6 dicembre 2023, durante operazioni contro il commercio di merce contraffatta, i carabinieri di Prato e la Compagnia di Intervento Speciale del 6° BTG "TOSCANA", insieme all'Agenzia delle Dogane dei Monopoli di Prato, hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato un imprenditore cinese.

Quest'ultimo, titolare di un negozio di abbigliamento a Prato, è accusato di detenere e vendere capi e accessori con loghi e segni falsi di noti brand, rinvenuti sia nel negozio che nel magazzino. La merce, valutata 200mila euro e stimata a generare un ricavo di circa 800mila euro, è stata sequestrata insieme a 3000mila euro in contanti, provento dell'attività illecita. Attualmente sono in corso accertamenti per identificare la provenienza della merce contraffatta. Il procedimento penale è nelle fasi delle indagini preliminari, e il soggetto denunciato è considerato innocente fino a una sentenza definitiva di condanna.