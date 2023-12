'A Natale Accendi il cuore' per un defibrillatore ai giardini del Pozzale

A Natale accendi il cuore" è questo il nome dell'iniziativa promossa dal Lions Club di Empoli e dall’Associazione Paeseinfesta per l'installazione di un defibrillatore nella frazione di Pozzale.

L’apparecchio verrà infatti messo a disposizione della comunità con il contributo del Lions Club Empoli ed installato dall’Associazione Paeseinfesta grazie alla generosità delle famiglie che ci verranno a trovare al Mercatino di Natale organizzato in collaborazione con la scuola primaria F.Busoni ai giardini di Pozzale dal 7 dicembre il Giovedì e Sabato pomeriggio.

Non solo: presso i negozi della frazione che aderiscono all’iniziativa sarà possibile ritirare un portachiavi da appendere all’albero come simbolo della generosità per aver contribuito al progetto.

Lo scopo dell’Associazione Paeseinfesta nata nel 1991 è da sempre promuovere iniziative di aggregazione preservando valori come inclusività, rispetto ed altruismo, con spirito di festa ed allegria.

È così che negli ultimi anni in collaborazione con le altre associazioni del paese in primis Gli Amici di Nik con cui condividiamo valori e spazi, ma anche con il Circolo del Pozzale e la scuola primaria di Pozzale abbiamo organizzato centri estivi, la festa degli aquiloni, le feste di Halloween, gli aperitivi ed il cinema sotto le stelle, oltre appunto alle iniziative di Natale il cui ricavato è sempre destinato a progetti di solidarietà.

L’obiettivo congiunto per il Natale di quest’anno è oltremai importante: installare un defibrillatore ai giardini del Pozzale, sempre disponibile ma che speriamo ovviamente non debba essere mai utilizzato.

Tutti invitati dunque al mercatino “A Natale accendi il cuore” presso i giardini del Pozzale il giovedì e sabato nella sede storica dell’Associazione Paeseinfesta.