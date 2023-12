Appicca un fuoco senza motivo sotto il loggiato in Piazza SS. Annunziata, denunciato 44enne

I carabinieri di Firenze Uffizi hanno deferito in stato di libertà un uomo italiano di 44 anni, senza fissa dimora, per il reato di danneggiamento aggravato. L'uomo è stato accusato di aver dato fuoco a oggetti in Piazza SS. Annunziata il 6 dicembre, un gesto che ha danneggiato il pavimento e una parete dello storico edificio Spedale degli Innocenti progettato da Brunelleschi nel 1400. Le immagini del fatto sono state diffuse su un noto social network quasi in diretta.

L'indagine dei Carabinieri, basata su testimonianze e visione delle telecamere di videosorveglianza, ha portato al riconoscimento dell'indagato, già noto alle Forze di Polizia per essere stato identificato in zona in passato. Contrariamente alle interpretazioni che stanno circolando, non emergono motivazioni politiche o discriminatorie dietro l'atto. La responsabilità dell'uomo sarà valutata durante il processo futuro.