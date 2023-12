Aspettando le Festività, al Museo Casa Busoni aperture straordinarie e 'pacchetti' regalo

Domani, sabato 9, e domenica 10 dicembre 2023, il Museo Casa Busoni aprirà eccezionalmente al pubblico per visite guidate alla scoperta dei suoi tesori nascosti. Un’occasione da non perdere per conoscere più da vicino la figura di Ferruccio Busoni, pianista, compositore, didatta e studioso di estetica musicale. Sarà anche un’occasione di avvicinamento all’anno busoniano: nel 2024, infatti, ricorreranno i cento anni dalla morte dell’illustre cittadino empolese, nato il 1° aprile del 1866 proprio nella casa museo che porta il suo nome, in piazza della Vittoria all’attuale civico 16. Non solo: sarà possibile anche conoscere un'idea regalo da mettere sotto l'albero nel segno della grande musica.

Il Centro Busoni ha ideato infatti “A Natale regala Busoni”, un carnet di tre o cinque concerti a scelta tra i dodici della stagione concertistica 2024, da gennaio ad aprile 2024. Il mini abbonamento da cinque concerti ha un costo di 50 euro, mentre quello da tre concerti di 30 euro. Durante le aperture straordinarie, saranno distribuiti i volantini promozionali e presentata la stagione concertistica.

IL MUSEO - “Casa Busoni” raccoglie numerosi documenti e materiali di interesse musicologico, quali il manoscritto per canto e pianoforte della prima opera lirica del compositore empolese Die Brautwahl (1907), il manoscritto di Finnländische Volksweisen per pianoforte a quattro mani e ancora un fondo di circa trenta lettere autografe, contenente il carteggio con il musicista Felice Boghen e il fondo appartenuto all’ingegner Emilio Anzoletti, contenente lettere di Busoni e della moglie Gerda. Oltre a questi documenti, è qui conservato l’autografo della prolusione di Luigi Dallapiccola per le celebrazioni busoniane del 1954. Completano l’offerta museale oltre cento foto d’epoca di Ferruccio Busoni e della sua famiglia, programmi di sala dei concerti tenuti da Busoni e varie locandine delle manifestazioni busoniane dal 1954 ai nostri giorni. Nelle sale espositive sono visibili anche un busto in marmo del musicista, realizzato dello scultore Bruno Antonini nel 1958, e un pianoforte sul quale il celebre virtuoso era solito suonare durante i suoi soggiorni empolesi. Casa Busoni fa parte del sistema museale Empoli Musei e dell’Associazione Nazionale “Case della Memoria”.

ORARI DI APERTURA - La Casa Museo Ferruccio Busoni sarà aperta sabato 9 e domenica 10 dicembre 2023 dalle 16 alle 19. Le aperture natalizie continueranno nel mese di dicembre anche sabato 16 e sabato 23, sempre con lo stesso orario. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni (Piazza della Vittoria, 16 – Empoli) chiamando lo 0571 711122 o il 373 7899915, scrivendo a csmfb@centrobusoni.org oppure consultando il sito web www.centrobusoni.org.