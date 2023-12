Deturpato il nuovo murales artistico nell'area della stazione a Empoli

Era stato appena realizzato il murales sulla torretta di proprietà di e-Distribuzione in viale Palestro a Empoli, vicino alla stazione ferroviaria, nell'area dove qualche mese fa sorgeva il parcheggio multipiano. Ma il murales, realizzato dall'artista MUZ in collaborazione con gli studenti del Liceo Artistico Virgilio, è stato già deturpato con scritte realizzate con la vernice spray.

Il gesto è stato fortemente condannato dal sindaco di Empoli Brenda Barnini che ha postato le foto sui suoi profili social commentando: "Come si chiama uno che ha già sfregiato il bellissimo murales realizzato sulla torretta Enel vicino alla stazione? Non lo voglio scrivere ma lo penso forte".

L'opera era stata realizzata nell'ambito del progetto di riqualificazione dell'area della stazione e di "Empoli. Oltre i muri", progetto a cura del Comune di Empoli che vede nella street art un'opportunità per dare nuova vita a luoghi ed edifici e quindi riqualificare zone della città. Il progetto, cofinanziato per circa 10mila euro dal Consiglio regionale della Toscana nell'ambito del bando Valorizzazione e riqualificazione del patrimonio urbano attraverso l’arte di strada, prevede anche un grande murales firmato Tellas, ispirato al tema della sostenibilità ambientale, sull’edificio di proprietà comunale nei pressi del ponte sull’Orme, lungo via Tosco Romagnola.