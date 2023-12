È tempo di 'La Biblioteca come piace a te' al Centro Giovani a Avane

È tempo di “La biblioteca come piace a te” al Punto Prestito al Centro Giovani a Avane ma non solo. Ecco nel dettaglio cosa bolle in pentola per la prossima settimana: dal fatto a mano creativo del gruppo delle sferruzzanti a due iniziative da non perdere per bambine e bambini fino al gruppo di lettura della Fucini.



Tutti i martedì, alle 16.30, le ‘sferruzzanti’ aspettano appassionate/i, nei locali del nuovo Bibliocoop al Centro*Empoli. Un incontro per imparare l’arte dell’uncinetto e dei ferri. Per partecipare, inviare una email all’indirizzo biblioteca@comune.empoli.fi.it, oppure, contattare il numero telefonico 0571 757840.



FOCUS LA BIBLIOTECA COME PIACE A TE - Al Punto Prestito della biblioteca al Centro Giovani a Avane, a La Vela Margherita Hack, via Magolo 32, si terranno due iniziative imperdibili: giovedì 14 dicembre 2023, alle 17, spazio a ‘Leggere sotto i baffi’ con a base di letture, musiche e dintorni col bibliotecario coi baffi... ghiacciati! L’iniziativa è per 5-10 anni di età.

L’altra iniziativa da segnare in agenda è in programma giovedì 21 dicembre 2023, alle 17, con il ‘Mago Inverno e la misteriosa neve’. Un pomeriggio avvolgente, nella magica atmosfera dell'inverno, tra libri, cartoncini, brillantini e tanta magia. L’età consigliata è 4-10 anni ed è gradita la prenotazione da effettuare a sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it, 0571 757873.



Per informazioni e prenotazioni:

sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it, 0571 757873

Biblioteca comunale Renato Fucini, via Cavour, 36 - Empoli

www.biblioteca.comune.empoli.fi.it, 0571 757840

Centro Giovani Avane, via Magolo, 32 – Empoli, 0571 82403



GRUPPO DI LETTURA DELLA FUCINI - E poi, spazio al gruppo di lettura della Fucini #Preferireidino che ha in serbo un nuovo appuntamento, sabato 16 dicembre, alle 10 nella biblioteca comunale, in via Cavour, 36, a cura dell’associazione Amici della Biblioteca Fucini sul libro “Pastorale americana” di Philip Roth con cui si concluderà il ciclo di lettura dedicato alla letteratura nordamericana.

Per chi non lo avesse ancora fatto e volesse Vuoi entrare a far parte del gruppo, potrà contattare l'associazione scrivendo un messaggio alla loro pagina Facebook oppure inviando una mail all'indirizzo amicibibliofucini@gmail.com.

Nell’occasione, non mancheranno i libri al buio, ovvero una nutrita selezione di letture a sorpresa pronte per essere regalate o regalarsi con una minima offerta. Il ricavato verrà utilizzato per le attività dell'associazione.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa