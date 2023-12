Inaugurata la XII edizione de 'LaVia dei Presepi di Cerreto Guidi'

E’stata ufficialmente inaugurata, Venerdì 8 Dicembre, in Piazza Vittorio Emanuele II, la XII edizione de “La Via dei Presepi di Cerreto Guidi”, che anche quest’anno è stata inserita nella rete Terre di Presepi. Un’occasione in più per dare risalto alla bella iniziativa che con il patrocinio della Regione Toscana, è organizzata dal Comitato promotore, dal Comune di Cerreto Guidi, dall’Associazione CCN Buontalenti, dalla Pro Loco e dalla Parrocchia di San Leonardo, in collaborazione con l’Associazione Città dei Presepi, Terre di Presepi, l’Associazione Italiana Amici del Presepio, le Contrade, le Associazioni del territorio, la Direzione regionale Musei della Toscana, la Villa Medicea, le Dame dell’Uncinetto, l’AVIS comunale di Cerreto Guidi, l’Associazione culturale La Maschera, l’Associazione Muzika e Orfeo in Scena-Pisa, Le Foyer.

All’inaugurazione, preceduta dal corteo delle contrade del Palio, ha preso la parola il Sindaco Simona Rossetti. “Sono particolarmente felice – ha osservato tra l’altro il Sindaco- che la nostra bella e originale Via dei Presepi stia crescendo con il concorso attivo dell’intera comunità, suscitando tanta attenzione e curiosità. Sono certa che anche quest’anno in tanti visiteranno la Via dei Presepi e Cerreto Guidi”.

Un plauso all’organizzazione è giunto dal Vescovo di San Miniato Mons. Giovanni Paccosi che restando ammirato per la bellezza e la varietà dei tanti presepi, è intervenuto sottolineando il valore spirituale e il messaggio di pace che il presepe porta con sé.

Sono la quantità (ben oltre 100 gli allestimenti) e la qualità, a spiccare in un’edizione che sin dal primo giorno ha richiamato visitatori e gruppi di turisti. Per i cerretesi e non, la possibilità di ammirare i presepi fino al 14 gennaio.

Al solito, numerosi gli eventi collaterali (i prossimi in ordine di tempo sono Domenica 10 dicembre con “Cerreto dolce borgo”, alle ore 15,00 in centro, e il concerto “Puer Natus est-La Natività attraverso la musica”, alle ore 17,30, presso la Biblioteca comunale “Emma Perodi”).