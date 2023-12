Multiutility, Sinistra Progetto Comune: "È nata Ambiente Toscana, ma consiglio comunale non coinvolto"

"Il Sindaco di Prato si è espresso in modo chiaro sulla stampa di oggi. Lunedì pretendiamo risposte, perché riteniamo si stia insultando l'intelligenza della cittadinanza" Coosì Dmitrij Palagi e Antonella Bundu di Sinistra Progetto Comune

"È nata Ambiente Toscana. La Op.Co. che dovrebbe sostituire ALIA nella gestione dei servizi ambientali, all'interno dell'operazione Multiutility. Che è successo? Che ALIA ha comprato la Valcofert (società che si occupava principalmente di fertilizzanti), le ha aumentato il capitale sociale e cambiato denominazione. Questo dice una proposta di deliberazione che ha per oggetto l’annuale ricognizione delle partecipazioni detenute. Ma questa cosa sarebbe dovuta passare dal Consiglio comunale di Firenze e non risulta sia stato minimamente coinvolto Palazzo Vecchio".



"Oggi il Sindaco di Prato, Biffoni, sul Corriere Fiorentino, ricorda al capoluogo di Regione che sulla multiutility Nardella e Funaro non ballano da soli. La quotazione in borsa non è l'unico problema. Il problema è che si sta creando una società in cui non ci sarà possibilità di avere un ruolo, come realtà locali. Si sta mancando di rispetto alla cittadinanza e ai Consigli comunali. Nel frattempo il Coordinamento delle Associazioni No Multiutility ha inviato in questi giorni un dossier sulla scadenza dell'affidamento della gestione del servizio idrico a Publiacqua. Ma Alia quando pensa di presentare il piano industriale e dire ai soci come intende aumentare il suo capitale? Si pensa davvero di poter rimandare tutto a dopo il 9 giugno, sapendo che il PD ha creato un vero e proprio disastro, in termini di incertezze? Nel frattempo la TARI aumenta e tra la cittadinanza aumenta il senso di frustrazione".