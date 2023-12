Muore a 70 anni lo scultore Girolamo Ciulla. Il cordoglio del Comune di Pietrasanta

Lo scultore Girolamo Ciulla è deceduto nella notte scorsa all'età di 70 anni nella residenza sanitaria di Villa Ciocchetti a Pietrasanta, Lucca. Originario di Caltanissetta, si era trasferito a Pietrasanta nel 1986, dove ha vissuto e lavorato presso la Bottega Versiliese, dedicandosi principalmente al travertino. Nel mese di aprile, aveva ricevuto la cittadinanza onoraria dal Comune di Pietrasanta.

Il sindaco Alberto Stefano Giovannetti e l'amministrazione comunale tutta si stringono al dolore dei familiari dell'artista.

“Eravamo in contatto con i familiari da qualche giorno – ricorda il sindaco Giovannetti – perché le condizioni del Maestro si erano aggravate. Sempre disponibile, alla mano e generoso, la nostra conoscenza risale a molto tempo fa ma il momento più bello che ricordo, con lui, fu quando lo chiamai in Municipio e gli dissi di lavorare a quella scultura-fontana che da più di vent'anni aveva in mente e che, a giugno di un anno fa, abbiamo inaugurato insieme in piazza Statuto. L'Acqua di Afrodite è stato un grande dono alla nostra comunità: ne conservo ancora una riproduzione in piccola scala, nel mio ufficio, che Ciulla mi portò per mostrarmi quello che aveva in mente”. Giovannetti ha già dato il proprio assenso alla richiesta dei familiari di tumulare le spoglie del Maestro nello spazio riservato ai cittadini illustri di Pietrasanta, all'interno del cimitero urbano, dove riposano, fra gli altri, anche gli artisti Fernando Botero e Igor Mitoraj.

Numerosissime le iniziative artistiche, personali e collettive, che hanno visto protagonista lo scultore siciliano in terra di Versilia: si ricordano, nel 2013, la mostra “Il mito come disegno della materia” a palazzo Panichi e nel 2017 quella “Artista e altri animali”; nel 2006 l'opera in bronzo patinato “Il coccodrillo va sui monti” viene collocata nello spazio pubblico di via Asmara, a Marina di Pietrasanta ed entra a far parte del Parco internazionale della scultura contemporanea di Pietrasanta; nel 2012 viene insignito del Premio Internazionale di Scultura “Pietrasanta e la Versilia nel mondo” e nel 2020 è fra le personalità culturali che partecipano a “Il grande dono dell'arte”, l'asta benefica indetta durante l'emergenza sanitaria per raccogliere fondi a favore dell'ospedale Versilia.

Di giugno 2022, invece, è l'inaugurazione della scultura-fontana che Ciulla ha realizzato per la comunità di Pietrasanta dopo il primo bozzetto risalente agli anni Novanta: alla lavorazione dell'opera, in travertino classico e nata da un unico blocco lungo 4 metri, dal peso di oltre 40 tonnellate, ha partecipato anche la MarbleArtWork. Questa sua creazione, impreziosita da giochi di luce, ha dato nuovo valore all'intera piazza Statuto e ne ha caratterizzato a tal punto la parte lato sud da rendere questo segmento, oggi, noto come “la passeggiata di Afrodite”, in omaggio al titolo dell'opera.