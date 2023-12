Muore a 77 anni Simonetta Bessi, presidente regionale dell'Auser Toscana

Simonetta Bessi, presidente regionale dell'Auser Toscana, è deceduta all'età di 77 anni. Fiorentina di nascita, ha ricoperto il ruolo di dirigente sindacale nella Cgil e nello Spi Cgil per oltre 3 anni, prima di essere eletta alla guida dell'Auser Toscana nel marzo 2017, confermata poi al congresso regionale del 2021. L'Auser la ricorda come una leader che ha guidato l'associazione con cuore, passione e grande competenza. La sua morte è stata accolta con profondo cordoglio da parte della presidenza e della rete associativa, che esprimono le condoglianze a coloro che l'hanno conosciuta, amata e apprezzata. Una breve commemorazione si terrà domani alle 12 presso le Cappelle del Commiato di Careggi a Firenze.

Il cordoglio dalla Regione Toscana per Simonetta Bessi

Il presidente Eugenio Giani e gli assessori al sociale, Serena Spinelli, e alla salute, Simone Bezzini, partecipano al cordoglio per la scomparsa di Simonetta Bessi, presidente regionale di Auser Toscana.

“Conoscevo molto bene Simonetta – ha detto il presidente Giani -, prima come sindacalista, poi come presidente di Auser Toscana. Ma ancor di più per la sua grande professionalità e per il suo immenso impegno che ha sempre messo a disposizione di tante persone. Perdiamo una persona di rara competenza e umanità”.

La ricorda anche l’assessora al sociale Serena Spinelli. “Simonetta Bessi è stata una donna generosa, che ringrazio per la passione e l'impegno verso il volontariato, oltre che per la disponibilità con cui l'associazione da lei presieduta si è sempre posta, in una maniera positiva e costruttiva, verso le istituzioni e la Regione che, insieme ad Auser, ha condiviso e continuerà a condividere tanti obiettivi in favore delle persone anziane e di tutta la comunità. Mi unisco al cordoglio di quanti l'hanno conosciuta e apprezzata e delle tante persone che compongono la vasta rete associativa di Auser Toscana”.

Si unisce al dolore per la scomparsa anche l’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini. “Con il suo impegno e la sua passione, Simonetta Bessi era un punto di riferimento per la Toscana. Sono stati tanti i terreni di collaborazione in questi anni con Auser Toscana, azioni che abbiamo coltivato con l’obiettivo comune di accrescere la consapevolezza individuale e collettiva dell’importanza del benessere e di uno stile di vita salutare; dai progetti per la promozione della prevenzione e dell’invecchiamento attivo, fino alla formazione per i soci all’utilizzo dei servizi digitali. La sua perdita lascia un vuoto importante nel mondo del volontariato e nella comunità”.