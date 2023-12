Abc ospita Quarrata, il girone di ritorno parte con un osso duro

Inizia tutto in salita il girone di ritorno dell’Abc Solettificio Manetti, che domenica 10 dicembre alle ore 18 torna al PalaBetti per ospitare il Dany Basket Quarrata (arbitri Zanzarella di Rapolano Terme, Posarelli di Grosseto). A distanza di sette giorni dalla sconfitta subita per mano di Sestri, giunta a chiudere una prima parte di stagione costellata dalle difficoltà legate agli infortuni e da un cammino difficile e tortuoso, i ragazzi di coach Walter Angiolini sono chiamati adesso ad un deciso cambio di rotta. La strada verso la salvezza è tutt’altro che in discesa, e sarà necessario percorrerla a testa alta e con il giusto atteggiamento, a partire proprio dalla sfida contro il Dany Basket di coach Tonfoni.

“Dobbiamo approcciare il girone di ritorno con fiducia – commenta il vice coach Alessandro Mostardi – tornando ad essere quelli che siamo stati prima di Sestri, in particolare nelle sfide contro Use e Legnaia. Con Quarrata dovremo mettere in campo grande energia per tutti i quaranta minuti e lottare su ogni pallone come se fosse quello decisivo, concedendo il meno possibile ai nostri avversari”.

Una formazione, quella di Quarrata, che all’esordio sul proprio campo si è imposta per 87-79, potendo contare su rotazioni lunghe e grande fisicità. A fare la differenza, nella gara inaugurale contro l’Abc, è stato un Federico Regoli capace di fare il bello ed il cattivo tempo in mezzo all’area, coadiuvato dall’ala Mustiatsa e dal regista Molteni tra le fila degli esterni. Una delle grandi protagoniste della prima parte di stagione, che adesso naviga nella zona di metà classifica, contro la quale ai gialloblu servirà una prestazione ben diversa rispetto a quella di domenica scorsa. Perchè il cammino verso la salvezza parte proprio da qui.

Fonte: Abc Castelfiorentino