Albero di Natale con damigiane recuperate, al via il Natale di San Miniato

È stato acceso nella serata della Festa dell’Immacolata il maxi albero di Natale in Piazza della Repubblica/Piazza del Seminario, su iniziativa di Fondazione San Miniato e grazie all’appoggio dell’amministrazione comunale e del progetto Scart di Herambiente, portato avanti da Maurizio Giani. L’albero è frutto di un'azione di recupero di damigiane e fiaschi, come da filosofia di Scart.

All’accensione hanno preso parte – oltre a Giani – il sindaco di San Miniato Simone Giglioli, l’assessora regionale Alessandra Nardini, il vescovo Giovanni Paccosi e il presidente di Fondazione San Miniato Promozione Marzio Gabbanini; tutti hanno espresso soddisfazione per l’iniziativa che avvia il natale sanminiatese.

L’albero rimarrà acceso fino alla fine del periodo delle feste natalizie. Intanto domani (domenica 10 dicembre) verrà inaugurata la terza edizione della Via dei Presepi, grazie alla collaborazione con Pro Loco San Miniato. Molte aree del centro e non solo saranno abbellite da presepi di associazioni, commercianti e privati cittadini, oltre alla serie di installazioni lungo la Via Angelica. L’appuntamento per l’inaugurazione della Via dei Presepi è per le ore 15.30 di domenica 10 dicembre lungo la Via Angelica, nella sede della Pro Loco accanto all’ingresso della chiesa di San Domenico (in piazza del Popolo).

Fonte: Fondazione San Miniato Promozione - Ufficio stampa