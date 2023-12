Danneggia arredi in questura e aggredisce due poliziotti: arrestato a Pistoia

Stava creando disordini in un locale del centro storico e per questo è stato accompagnato in questura a Pistoia. Durante il controllo è emerso che il soggetto, un 30enne nigeriano, era privo di documenti e non in regola con la normativa stranieri. Questa mattina, al termine delle procedure di identificazione e durante gli accertamenti amministrativi finalizzati alla verifica della sua posizione sul territorio nazionale, come spiegato dagli investigatori avrebbe iniziato a danneggiare gli arredi nella sala d'attesa. Più volte invitato alla calma, si sarebbe poi scagliato contro due poliziotti, provocando lesioni giudicate guaribili in 20 giorni. Per questo il 30enne è stato arrestato e condotto presso il carcere di Prato, a disposizione della competente autorità giudiziaria.