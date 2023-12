Un malore improvviso l'ha portata in un tunnel di dolore dove dopo una settimana è morta. Erica Galli, 26enne di Scandicci, è morta nella giornata di giovedì scorso. A darne la notizia la famiglia, nello specifico il fratello Niccolò a nome anche della madre Tiziana. Il funerale si terrà tra poco, alle 15, in forma privata al chiostro della sede del Quartiere 4 di Firenze a Villa Vogel. La famiglia, si legge nel messaggio Facebook pubblicato dal fratello della giovane, preferisce una donazione a enti benefici come Emergency o Save the Children al posto di omaggi floreali.

Erica Galli era laureata all'università di Firenze, lavorava per Gucci nella sua Scandicci, dove pure faceva la volontaria alla Humanitas. La notizia è un duro colpo per la famiglia, che non aveva ancora superato il lutto per la scomparsa un mese fa di Enrico Galli, padre della giovane scomparsa.