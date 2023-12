Il Bisonte ospita Chieri fresca di Coppa Cev, obiettivo vittoria

Il Bisonte torna fra le mura amiche e domani alle 17 ospita a Palazzo Wanny la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 per l’undicesima giornata della Serie A1 Tigotà: dopo due trasferte consecutive – con zero punti conquistati – le bisontine vogliono provare a tornare al successo davanti al proprio pubblico, anche per smuovere la classifica che al momento le vede al nono posto con 12 punti, ma di fronte si troveranno una squadra in forma, che in campionato è risalita in quinta posizione a quota 18 e che in Europa giovedì scorso ha sbrigato velocemente la pratica Železničar, qualificandosi per i play off di Coppa Cev.

EX E PRECEDENTI – Le ex della sfida sono tre: nella Reale Mutua ci sono Fatim Kone, bisontina nell’annata 2020/21 in A1, e Ofelia Malinov, protagonista con la maglia de Il Bisonte nella seconda metà della scorsa stagione, mentre a Firenze c’è Alessia Mazzaro, che ha giocato a Chieri nelle ultime quattro annate, vincendo anche una Challenge Cup. I precedenti fra i due club sono invece undici, con sette vittorie per Il Bisonte (di cui tre negli ultimi quattro confronti) e quattro per la Reale Mutua (di cui solo una a Firenze il 9 febbraio 2020, per 3-1).

LE PAROLE DI CARLO PARISI – “La partita contro Chieri riveste un ruolo fondamentale per noi, soprattutto alla luce della sconfitta di domenica scorsa con Vallefoglia: è molto importante tornare a fare punti perché ultimamente ne abbiamo persi qualcuno di troppo, a volte per meriti degli avversari e a volte per demeriti nostri. Domenica dovremo giocare una partita aggressiva sia dal punto di vista fisico che mentale, perché Chieri è una squadra che sta crescendo molto e noi abbiamo l’obbligo di mettere in campo tutto quello che abbiamo: in questo momento il calendario non ci aiuta, ma dobbiamo smuovere la nostra classifica, se poi i punti che conquisteremo ci permetteranno di entrare in Coppa Italia, ancora meglio. Intanto pensiamo a fare il massimo contro la Fenera, una squadra che sta crescendo partita dopo partita e che ha recuperato tutte le giocatrici: hanno un organico di tutto rispetto, ci aspetta un match difficile nel quale dovremo mettere tutto quello che è nelle nostre possibilità, o anche di più”.

LE AVVERSARIE – La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 di coach Giulio Cesare Bregoli dovrebbe schierarsi con Ofelia Malinov (1996) in palleggio, la belga Kaja Grobelna (1995) come opposto, le statunitensi Madison Kingdon (1993) e Avery Skinner (1999) in banda, Anna Gray (1996) e la tedesca Camilla Weitzel (2000) al centro e Ilaria Spirito (1994) nel ruolo di libero.

IN TV - La partita fra Il Bisonte Firenze e Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 sarà trasmessa in diretta streaming, in esclusiva, su Volleyball World Tv, previa sottoscrizione di un abbonamento sul sito www.volleyballworld.tv. Inserendo il codice BISONTEFIRENZE20 ci sarà la possibilità di usufruire del 20% di sconto sull’abbonamento.