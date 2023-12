Incendio di 3 box in un maneggio di Staggia (Poggibonsi), in località Caduta. Questa notte sono intervenuti i vigili del fuoco del locale comando. I cavalli erano già stati evacuati. Tre persone invece sono state prese in carico dai sanitari mandati dal 118 per una leggera intossicazione da fumo. Non sono note ancora le cause dell'incendio.