Infezione alimentare per 15 giovanissimi studenti in gita a Firenze

Si trovavano in gita a Firenze con la scuola 15 giovanissimi studenti che hanno contratto una tossinfezione alimentare. Fortunatamente nessuna grave conseguenza per i ragazzi e le ragazze, tra gli 11 e i 12 anni, visitati in codice verde. Il gruppo di Milano era arrivato a Firenze nella giornata di giovedì. I primi sintomi, con alcuni episodi di vomito, si sarebbero verificati la scorsa notte. I pasti sarebbero stati consumati in alcuni locali di Firenze. La guardia medica ha visitato ragazzi e accompagnatori, che sono poi ripartiti. L'Asl ha attivato l'igiene pubblica.