Minacciato con un coltellino, giovane rapinato a Novoli

Un giovane è rimasto vittima di una rapina ieri sera intorno alle 19 in via Arturo Toscanini, nella zona di Novoli a Firenze. Secondo quanto ricostruito il giovane, un 26enne fiorentino, sarebbe stato avvicinato da tre sconosciuti con il volto coperto da sciarpe, cappelli e cappucci. A quel punto il gruppo lo avrebbe minacciato anche con un coltellino, per farsi consegnare il cellulare e i soldi, circa 300 euro. I tre sono infine fuggiti con il bottino della rapina in direzione parco delle Cascine. A lanciare l'allarme è stato un passante e sul posto è intervenuta la polizia.