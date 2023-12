La Misericordia di Empoli arriva a 400 volontari: premi per i 15mila servizi

Si è tenuta oggi, venerdì 8 dicembre, la tradizionale Assemblea della Fratellanza della Misericordia di Empoli: un momento di incontro per presentare la Relazione morale del Governatore Pier Luigi Ciari relativa all’anno 2023, premiare i volontari che si sono particolarmente distinti per la loro opera al fianco dei più bisognosi e conferire il premio “Annunciazione d’oro”.

L’assemblea ha preso il via con le parole del Governatore che hanno passato in rassegna le attività dell’Arciconfraternita in questo 2023 ed ha sottolineato il ruolo della Misericordia nell’affrontare le sfide del presente anche a livello morale e della necessità di dare ai nostri ragazzi un ambiente di crescita sano, di servizio e rispetto dell’altro, che vada a contrastare quelli che sono gli spiacevoli eventi che oggi caratterizzano la nostra quotidianità: “La nostra grande famiglia cresce sempre e questo non può che riempirmi il cuore di gioia, per questo voglio ringraziare tutti i nostri volontari, quelli che sono con noi da anni, da molti anni, e i nuovi arrivati; insieme abbiamo superato quota 400. Grazie a tutti possiamo mettere in campo azioni significative e incisive, in questo 2023 abbiamo donato al prossimo quasi 18mila ore di attività nei soli trasporti sanitari, ordinari, d’emergenza e sociali. L’impegno è importante e difficile ma insieme ce la faremo”.

Il Provveditore Gionata Fatichenti si è soffermato sui numeri, che raccontano nel dettaglio un amore e una dedizione quotidiana verso gli ultimi e i più bisognosi: i Soci sono 7.212, sono state raggiunte 109.891 ore di volontariato e percorsi dai mezzi 645.929 km.

I volontari sono stati protagonisti delle tradizionali premiazioni: targa d’oro alla carità per i 15.000 servizi è stata conferita a Raffaello Borgioli e Antonio Pertici, medaglia al merito della carità a Carmelo Cuppari e Leonardo Bagnoli, stella al merito della carità per i 30 anni di servizio alla Misericordia per Graziella Cappelletti, Vincenzo Guzzo, Anna Mannucci Sorbello, Giovanni Marino, Mauro Michelucci, Paolo Prosperi, Domenico Rubino e Silvia Galgani e medaglia d’oro per i 5.000 servizi a Vincenzo Barone e Paolo Scardigli, targa argento alla fedeltà per i 15 anni di servizio per Sara Annunziata, Vincenzo Barone, Federico Chesi, Andrea Francini, Marta Taddei, medaglia di bronzo per i 500 servizi per Simone Bechini, Michele Bellezza, Marco Bettocchi, Massimo Checcucci, Damiano Stella, Lorenzo Dani, Marco Giani, Rahiana Harrat, Yuri Limongi, Agnese Mancini, Mattia Milaneschi, Luciana Nepi, Giovanni Nigi, Luciana Orienti, Olinto Pagliai.

Durante l’assemblea è stato conferito anche il premio “Annunciazione d’oro”: in questa edizione 2023 è andato al Centro Aiuto Donna Lilith delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, per la dedizione e l’importantissima attività che portano avanti al fianco delle donne che subiscono violenza.

Dalle 12, nella Collegiata di Sant’Andrea di Empoli si è tenuto il rito della Vestizione: un momento di profonda importanza nella vita di ogni Confratello della Misericordia, poiché simboleggia l'ingresso effettivo e l'adesione all'Arciconfraternita, con il solenne impegno di servire il prossimo con fedeltà e umiltà; quest’anno i nuovi Confratelli sono stati 31.

Fonte: Misericordia di Empoli