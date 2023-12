Note di Cuore, l'evento di Natale della Misericordia di Santa Croce: il primo senza Piero Conservi

La Venerabile Confraternita Di Misericordia di Santa Croce sull’Arno, organizza sabato 16 dicembre alle 21 al Teatro Verdi, con il patrocinio del Comune e della pro Loco, l'evento Note di Cuore, un concerto di fisarmonica e chitarra acustica con i musicisti Pietro Adragna e Giuseppe Sinacori.

Sarà un’occasione per Augurare Buon Natale a tutti i concittadini ma anche un modo per ricordare la Misericordia e promuovere il volontariato.

I musicisti protagonisti della serata sono stati a Santa Croce anche in altre occasioni e garantiscono uno spettacolo di sicuro gradimento.

Il Governatore Alessandro Marconcini aggiunge che questo è il primo Natale senza Piero Conservi, per anni Governatore, e questo sarà motivo di riflessione per tutti e soprattutto di volontà per continuare ad andare avanti nel rispetto della definizione di volontariato per anni condivisa con lui: "Essere volontari oggi vuol dire non porre limiti o confini al desiderio di aiutare chi ha bisogno".

Fonte: Misericordia di Santa Croce sull'Arno