"Prime Minister", a Firenze al via la scuola politica per ragazze

La Casa delle Donne a Firenze, progetto promosso da Nosotras Onlus, Associazione Co-Co (Spazio Costanza) e APS Le Curandaie, inizierà il 2024 portando in città la prima edizione di Prime Minister, scuola politica per giovanissime donne.

"È un percorso che promuove conoscenza sui temi dell’attivismo giovanile degli ultimissimi anni e vuole proprio offrire alle ragazze un supporto a vedersi come leader del cambiamento - ha dichiarato Michela della Porta, di Associazione Co-Co Spazio Costanza che ha fortemente voluto portare il progetto nel capoluogo toscano - La partecipazione sarà completamente gratuita ed è aperta a ragazze tra i 14 e i 19 anni".

Prime Minister porterà quindi un metodo partecipativo ed inclusivo con un occhio intersezionale per un percorso formativo che si articolerà in dieci incontri un sabato mattina al mese e le tematiche che verranno affrontate sono: il ruolo delle donne in politica, il valore delle Istituzioni, i diritti civili, ma anche la sessualità, gli stereotipi, le materie STEM, le fake news e l'educazione finanziaria.

Le alunne di Prime Minister incontrano speaker di altissimo livello provenienti dal mondo politico, istituzionale, imprenditoriale, culturale e scientifico, e partecipano a workshop formativi per sviluppare progetti di cittadinanza attiva.

La scuola Prime Minister Firenze è un progetto della Casa delle Donne Firenze - neonata realtà coordinata da DoMo | Donne in Movimento per i diritti, in collaborazione con il Comune di Firenze.

Per le iscrizioni c’è tempo fino al 24 dicembre, online, Qui.

Fonte: Ufficio stampa