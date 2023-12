Promettono falsi finanziamenti dall'Europa a persone in difficoltà economica, in carcere 4 persone

In carcere 4 persone per un'associazione criminale che prometteva falsi finanziamenti dell'Unione Europea, anche in parte a fondo perduto, per le imprese o per bisogni familiari. Sono stati promessi 50 milioni di euro, mai arrivati. Il provvedimento eseguito dai finanzieri di Faenza, disposto dal gip del tribunale di Ravenna, mostrava ricavi indebiti per 2 milioni di euro ai danni di oltre 500 persone in 13 regioni, tra cui la Toscana.

L'associazione criminale si avvaleva anche di una società con sede a Viareggio. La truffa funzionava pretendendo un compenso da versare alle società per avviare la pratica di finanziamento. Con fatture false i soldi arrivavano a Ravenna solo per far perdere traccia dei proventi.

Si promettevano soldi per crisi di liquidità, per compravendite immobiliari con compromessi già avviati dagli ignari truffati, e pure prestiti avviati a monte.