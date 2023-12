Aperta a tutti la ruota panoramica di Firenze: è la più alta d'Italia

Con il taglio del nastro di questa mattina, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha inaugurato Florence Eye, l’imponente villaggio natalizio di Firenze che prende vita, per la sua terza edizione, in piazza Vittorio Veneto, all’ingresso del Parco delle Cascine. Presenti all’inaugurazione di questa mattina, insieme al Sindaco Dario Nardella, il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’Assessora Educazione, welfare e immigrazione Sara Funaro, l’Assessore Sviluppo economico, Turismo, Città metropolitana Giovanni Bettarini, l’Assessora Diritti e pari opportunità e sicurezza urbana Benedetta Albanese e l’Assessore Bilancio, commercio e attività produttive Federico Gianassi.

La ruota panoramica più alta d’Italia con i suoi 55 metri di altezza torna a disegnare lo skyline della città e rimarrà straordinariamente fruibile dall’8 dicembre 2023 al 10 giugno 2024. Insieme alla ruota, dall’8 dicembre al 15 gennaio, prendono vita una serie di attività più natalizie, come la grande pista di pattinaggio su ghiaccio pronta a far divertire grandi e piccini, sportivi e semplici appassionati. Alle due principali attrazioni si aggiungono poi anche il luminoso albero di Natale alto 11 metri e la slitta di Babbo Natale, ideata per far vivere una magica avventura natalizia grazie a degli speciali visori che permetteranno di “volare” sopra il villaggio di Babbo Natale.

Il Parco delle Cascine si trasforma così nel villaggio delle feste fiorentine con l’intento di accrescere lo spirito di comunità e di aggregazione all’interno del polmone verde della città. Particolare attenzione è riservata a bambini, giovani e famiglie grazie alle grandi attrazioni e alle altre attività che animeranno piazza Vittorio Veneto, un vero e proprio villaggio a tema natalizio. In programma, il mercatino degli artigiani, un’area food dedicata alla somministrazione di alimenti e bevande come caldarroste, crepes, vin brulè e dolciumi vari e infine, spettacoli circensi con acrobati di strada, rappresentazioni teatrali e animazioni per i più piccoli. Il tutto condito da arredi scenografici e addobbi natalizi per creare un’atmosfera calda e accogliente ma attenta alla sostenibilità ambientale: Florence Eye è infatti alimentato attraverso energia eolica e solare. È Frisbi Energia, startup innovativa fiorentina ad alimentare Florence Eye e le attrazioni attigue. L’intero villaggio è alimentato con energia prodotta in Italia da impianti fotovoltaici ed eolici; Frisbi fornirà̀ l’energia necessaria non solo all’attività della ruota, ma di tutto il parco a tema, compresa la pista di pattinaggio sul ghiaccio.

“Una doppia bellissima novità quest’anno per la ruota panoramica che si sposta alle Cascine - ha detto il sindaco Dario Nardella -, sia perché alla Fortezza abbiamo i lavori per il sottoattraversamento, sia perché vogliamo dare un segnale: le Cascine sono dei fiorentini e ce le vogliamo riprendere. Lo facciamo anche con iniziative come questa, perché dove c’è cultura, dove ci sono le famiglie, c’è un vero presidio sociale come contrasto ai problemi della sicurezza. L’altra novità è che questa ruota rimarrà per molto tempo, fino a giugno. Abbiamo deciso insieme alla sovrintendente Ranaldi e al sottosegretario Sgarbi di tenerla più a lungo, anche visto il successo degli ultimi due anni. Sarà un modo anche per attrarre i turisti fuori dal centro storico e spalmare i flussi fuori dalle aree tradizionali della città”.

Il progetto Florence Eye, si inserisce nel più ampio percorso di riqualificazione del Parco delle Cascine promosso dal Comune di Firenze, accompagnato da una serie di iniziative culturali e di intrattenimento in programma per il Natale 2023, l’Inverno 2024 e la Primavera 2024. Florence Eye è realizzato da The Wheel Srl, Runner Pizza, Mondobimbo Group Srl, Sicrea Srl e Secur&Secur Network Srl, con la media partnership di Radio Bruno, in collaborazione con Confartigianato Firenze.

ORARI E PREZZI

RUOTA PANORAMICA_8/12-10/06

Orari di apertura e chiusura: tutti i giorni dalle 10.00 alle 24.00

Biglietti acquistabili in loco

- biglietto intero € 12,00;

- biglietto ridotto (sotto i dieci anni) € 7,00 (sotto i 2 anni gratis);

- residenti nel Comune di Firenze € 10,00;

- portatori di handicap e accompagnatori gratis;

- Offerta famiglia 2 adulti e 2 bambini (ridotti) € 34,00

- Offerta famiglia 2 adulti e 1 bambino (ridotto) € 28,00

- Offerta per le scuole giorni feriali, in orario mattutino fino alle 14,00 studenti € 5,00 e insegnante gratis (1 insegnante ogni scolaresca)

PISTA_8/12-15/01

Orari di apertura e chiusura: tutti i giorni dalle 10.00 alle 24.00

Biglietti acquistabili in loco

- biglietto intero € 12,00;

- biglietto ridotto (sotto i dieci anni) € 10,00;

- Offerta famiglia 2 adulti e 2 bambini (ridotti) € 40,00

- Tutor Orsetto € 5,00;

- Noleggio pattini € 2,00;

- Guardaroba compreso nei prezzi di ingresso;

SLITTA DI BABBO NATALE_8/12-15/01

Biglietti acquistabili in loco

Orari di apertura e chiusura: giorni festivi dalle 10.00 alle 24.00 mentre i feriali dalle 15.00 alle 24.00

- biglietto unico € 5,00

PARCHEGGI NEI DINTORNI A PAGAMENTO

Parcheggio Vittorio Veneto - 2 min a piedi

Parcheggio Porta al Prato Stazione Leopolda – 7 min a piedi

Garage Porte Nuove Parking Firenze – 10 min a piedi

Parcheggio Alamanni – 13 min a piedi

Interparking Garage Europa Firenze – 11 min a piedi

Garage La Stazione Firenze – 16 min

Parcheggi a pagamento lungo strada (strisce blu)

DISTANZE DAI LUOGHI DI INTERESSE

Stazione Santa Maria Novella – 19 min a piedi

Cattedrale di Santa Maria del Fiore - 30 min a piedi, 20 minuti con mezzi di trasporto

Piazza della Signoria – 25 min a piedi, 20 minuti con i mezzi

Ponte Vecchio – 20 min a piedi, 10 min con i mezzi

Piazza Santa Croce – 30 min a piedi, 17 min con i mezzi

Fortezza da Basso – 17 min a piedi, 15 min con i mezzi

Galleria dell’Accademia – 30 min a piedi, 22 con i mezzi

Mercato Centrale di San Lorenzo – 20 min a piedi, 15 min con i mezzi

COME RAGGIUNGERCI – fermata della Tramvia linea T.1 Cascine

Dalla Stazione di Santa Maria Novella tramvia linea T.1 direzione Villa Costanza, 3 fermate

Dall’autostrada uscita Firenze Nord 17 minuti con l’auto

Dall’aeroporto tramvia linea T.2 direzione Unità poi scambiare con T.1 altrimenti 10 minuti a piedi

SITO WEB www.florenceeye.com

CALL CENTER 055 3244804

Attivo tutti i giorni con i seguenti orari: 10:00-15:30 e 17:30-23:00

INDIRIZZO EMAIL info@florenceeye.com

Social:

Instagram: florence.eye

Facebook : Florence Eye