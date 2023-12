Stefania Saccardi lanciata da Italia Viva alle elezioni di Firenze

Italia Viva ha una sua candidata per le elezioni comunali a Firenze: è Stefania Saccardi, vice presidente regionale. Lo ha annunciato Matteo Renzi, leader di Italia Viva, in una conferenza annunciata dopo che il Pd ha scelto di candidare Sara Funaro per il posto da sindaco al momento occupato da Dario Nardella, in scadenza del sio secondo mandato.

"Se davvero il centrosinistra fiorentino non vuole tradire se stesso facciano le primarie contro Stefania. Faccia le primarie Del Re, che le aveva chieste due mesi fa. Rivolgo un appello a Funaro, visto che lei ha iniziato a far politica con la lista Renzi: nel 2009 furono le primarie a permettere a gente come Sara di avvicinarsi alla politica, io sogno le primarie a primavera tra Saccardi, Del Re, Funaro e poi chi vuol venire venga. Chi ha paura delle primarie ha paura della democrazia". Così Matteo Renzi, a margine della conferenza stampa.

Il Pd si trova quindi nella posizione di avere un alleato che si è scalzato (IV), una ex assessora che potrebbe candidarsi autonomamente (Cecilia Del Re) e l'alleanza in Regione che potrebbe sfaldarsi con Stefania Saccardi in corsa per sindaco.