Trovato un cadavere in bosco a Livorno: indagini in corso

Un cadavere è stato ritrovato nei boschi della Valle Benedetta, a Livorno. A rinvenire il corpo è stato un cercatore di funghi, che lo ha individuato in un dirupo lanciando subito l'allarme alle forze dell'ordine.

Probabilmente il cadavere in avanzato stato di decomposizione, si trovava nel bosco da qualche mese e, ritrovato decapitato, potrebbe essere stato preda di animali selvatici. Sul posto è intervenuta la polizia. Sono in corso gli accertamenti per stabilire identità e cause del decesso.