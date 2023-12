Cade dal monopattino, giovane soccorso in gravi condizioni a Pontedera

Un giovane di 34 anni è rimasto gravemente ferito ieri a Pontedera. Secondo quanto emerso, a ritrovarlo a terra sarebbero stati dei colleghi, dopo l'uscita dal lavoro.

È successo nella tarda mattinata di sabato 9 dicembre, quando i soccorsi inviati dal 118 con automedica e ambulanza, sono intervenuti in via Alberto Carpi. Sul posto anche la polizia municipale, per i rilievi e gli accertamenti sulla dinamica.

In gravi condizioni e con politrauma riportato dalla rovinosa caduta, il giovane è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Cisanello di Pisa.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO