Evade per due sere di seguito dai domiciliari: denunciato a Pisa

Si trovava agli arresti domiciliari per scontare un residuo di pena per reati connessi alla droga. Ma nel corso degli ordinari controlli, la polizia non lo ha trovato nell'abitazione per ben due volte di seguito. È successo a Pisa nelle ultime due sere, venerdì e sabato. In entrambi i casi l'uomo, un 35enne, è stato rintracciato e ai poliziotti avrebbe tentato di fornire alcune motivazioni circa le sue uscite, tra necessità di medicinali urgenti e l'acquisto di sigarette. Spiegazioni che però non gli hanno evitato una denuncia per il reato di evazione e la possibilità dell'aggravamento delle misure già in atto, data la tendenza alla violazione delle prescrizioni.