Frane, al via i lavori da 5 milioni di euro a Barberino Val d'Elsa. Progetto in corso per Marcialla

Frana via Pertini

La sicurezza del territorio è una priorità per il Comune di Barberino Tavarnelle che ha all’attivo circa 7 milioni di euro di investimenti, inseriti nel quadro degli interventi realizzati e in corso, finalizzati a contrastare e prevenire il fenomeno del dissesto idrogeologico. Sono in corso i lavori per il risanamento della frana di via Pertini e messa in sicurezza dell’area nei pressi del centro abitato di Barberino Val d’Elsa e dell’intero versante collinare di Barberino lato sud. L’intervento, del valore complessivo di 5 milioni di euro circa, è stato finanziato in gran parte dalla Regione Toscana con una risorsa pari a 2,7 milioni di euro attraverso il Documento operativo per la Difesa del Suolo, con la partecipazione del Comune e i fondi ottenuti attraverso le linee di finanziamento del PNRR.

Il finanziamento che comprende il risanamento della frana e la progettazione è pari a 3 milioni e 250mila euro. La progettazione ha richiesto una spesa del valore di 250mila euro di cui 200mila euro dalla Regione e 50mila euro dal Comune. Quanto ai lavori di messa in sicurezza e ripristino della frana, ai 2,7 milioni di euro della Regione Toscana si aggiungono i 300mila euro messi a disposizione dal Comune di Barberino Tavarnelle. Grazie al finanziamento regionale la giunta Baroncelli ha fatto partire la prima tranche dell’intervento di messa in sicurezza. In funzione di tale intervento il Comune di Barberino Tavarnelle ha ottenuto ulteriori fondi dal PNRR per ulteriori 1,8 milioni di euro che serviranno al completamento delle opere di presidio geologico.

"Con questo intervento intendiamo risolvere in via definitiva – dichiara il sindaco David Baroncelli – una questione di fondamentale importanza per la sicurezza del centro abitato, l’obiettivo è risanare la frana che ha prodotto un cedimento del terreno molto esteso, da anni siamo impegnati a realizzare interventi che mirano concretamente a migliorare le condizioni di resilienza del nostro territorio anche a fronte degli inevitabili processi del cambiamento climatico".

Frana Marcialla

Altro intervento di rilievo è quello che scaturisce dall'accordo siglato tra i Comuni di Barberino Tavarnelle e Certaldo per la realizzazione degli interventi di consolidamento della frana a Marcialla che interessa entrambi i territori comunali. Il problema ha avuto origine nel 2018, in corrispondenza della scarpata sottostante la strada comunale di via San Francesco. Il progetto prevede un investimento complessivo pari ad 1 milione e 300 mila euro. Il Comune di Barberino Tavarnelle gestirà l’intera progettazione, mentre il Comune di Certaldo si occuperà della successiva fase dei lavori per ripristinare le condizioni di sicurezza geologica e strutturale della pendice sud a Marcialla.

"Il nostro è un percorso di collaborazione con i Comuni confinanti – dichiara il sindaco David Baroncelli - rivolto alla salvaguardia ambientale, paesaggistica ed economica di un territorio che mostra carattere di fragilità e allo stesso tempo consideriamo centrale e unitario, parte integrante della stessa visione politica".

