Inaugurata "La via dei Presepi" di San Miniato: oltre 20 le opere da ammirare

È stata inaugurata – alle 15.30 di oggi, domenica 10 dicembre – la terza edizione de "La via dei Presepi", iniziativa voluta da Pro Loco San Miniato e Fondazione San Miniato Promozione. Sono 17 in centro storico e altri quattro nel territorio comunale i presepi che le persone potranno apprezzare fino alla fine delle feste natalizie, per l’Epifania.

Quest’anno – oltre alla "carrellata" di presepi sulla Via Angelica grazie alla Pro Loco – ecco chi ha deciso di cimentarsi con vari presepi sparsi per la Città della Rocca: salotto del Natale a Palazzo Essenza; Monastero di San Paolo; Movimento Shalom – Palazzo Buonaparte; San Francesco; chiesa del Duomo; Pietrone; Le finestre del Seminario; Istituto Dramma Popolare; Arciconfraternita di Misericordia; chiesa di San Domenico; Fondazione San Miniato Promozione; vicolo Carbonaio; chiesa della Santissima Annunziata; casa famiglia Caritas; Del Campana Guazzesi; Santa Caterina.

E inoltre a Roffia coi Festaioli di Roffia, a Ponte a Egola con Territorio in Comune; senza dimenticare il presepe artistico di Cigoli al Santuario della Madre dei Bambini e il presepe vivente di San Miniato Basso. Una città, insomma, a misura di presepe. Le opere si potranno vedere e visitare fino alla fine delle feste natalizie.

Una grande soddisfazione sia per la Pro Loco che per San Miniato Promozione, che hanno collaborato alla buona riuscita di quest’iniziativa che giunge alla terza edizione e che ogni anno cerca di migliorarsi. "Siamo contenti di quest’iniziativa in collaborazione con la Pro Loco – ha sottolineato il presidente di Fondazione SMP Marzio Gabbanini – che viene inaugurata nella bellissima Via Angelica. In particolare quest’anno ricorrono gli 800 anni del Presepe di Greccio di San Francesco, che ha creato un simbolo della cristianità che ci unisce".

A rappresentare la Pro Loco Michela Grazietti: "Questi luoghi sono belli da visitare e da offrire alla cittadinanza, perché sono dei tesori nascosti. Lavoriamo per avvicinare ancor più persone". Un presepe particolare è quello che è stato realizzato da Federico D’Agnello, che ha creato un’installazione nella cappella di San Pietro Martire (in fondo alla Via Angelica) utilizzando tessuti di riuso provenienti dal comparto moda. La Via dei Presepi è in divenire e chi vuole farne parte può rivolgersi a Pro Loco o San Miniato Promozione.

Fonte: Fondazione San Miniato Promozione - Ufficio stampa