Incendio in un'abitazione a Prato questo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti, intorno alle 17.30, i vigili del fuoco del comando di Prato con autoscala e autobotte, il personale sanitario del 118 e la polizia per la viabilità. Una persona è stata condotta in ospedale per accertamenti e, per consentire le operazioni di soccorso, è stata chiusa la circolazione nei pressi dell'abitazione incendiata. Le fiamme sono state domate velocemente.