Lite tra giovanissimi in centro a Siena, interviene la polizia: decine di persone assistono alla scena

Lite tra giovanissimi ieri sera in centro a Siena. È successo poco dopo le 21 quando la polizia, in servizio di pattugliamento del territorio, si è fermata in via Camollia all'altezza di via dei Gazzani. Qui i poliziotti della squadra mobile e delle volanti hanno notato un gruppo di circa 60 persone, molte delle quali giovanissime, intorno a due ragazzini.

Questi ultimi, già noti, si stavano spintonando e colpendo. Per evitare che la situazione degenerasse, gli agenti sono subito intervenuti ma alla loro vista uno dei due giovani, entrambi minorenni di età compresa tra i 16 e i 17 anni, è scappato mentre l'altro è stato condotto in questura. Sui motivi della lite sono in corso gli accertamenti degli investigatori.

Al momento il 17enne non è ricorso a cure mediche e non risulta che l'altro si sia recato in pronto soccorso. Sono attesi sviluppi sulla situazione, definita dagli investigatori "abbastanza inquietante, data la platea di giovanissimi e passanti che vi stavano assistendo senza che nessuno abbia chiamato il 112 per segnalare la vicenda". Il giovane, al termine degli accertamenti, è stato riaffidato ai genitori.