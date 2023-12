Nazionale di basket U16 arriva seconda in Spagna: orgoglio anche per l'Abc

Con l’immagine di Federico Zecchi che alza la coppa del secondo posto in occasione del Torneo Internazionale di Iscar, si chiude il 2023 della Nazionale Under 16 Maschile. In Spagna gli Azzurrini di coach Buffo si aggiudicano la medaglia d’argento dopo aver perso la finalissima contro i padroni di casa. Terzo posto per la Grecia, che batte la Polonia, mentre il Portogallo chiude quinto grazie alla vittoria su Castilla Y Leon.

Una cavalcata entusiasmante quella della nostra Nazionale e, per quanto ci riguarda, di Federico Zecchi, che nelle tre gare disputate è sempre partito nel quintetto Azzurro. Dopo la vittoria all’esordio contro la selezione di Castilla Y Leon, è arrivato il successo con la Grecia, che è valso il pass per la finale. E qui la cavalcata si è fermata al cospetto dei padroni di casa, che hanno preso il largo a partire dalla seconda frazione.

L’intera Abc Castelfiorentino vuole dunque complimentarsi con Federico, che in Spagna ha dato nuova dimostrazione del talento e dell’impegno impagabile che lo contraddistinguono. Inutile, poi, sottolineare quanto ogni singola componente della società sia oggi fiera di lui e del suo percorso di crescita. Vederlo con la maglia Azzurra, vederlo alzare quella coppa, ci riempie davvero di orgoglio.

Di seguito i tabellini delle gare dell’Italia.

Finale 1/2 posto: Spagna-Italia 92-52

Parziali: 14-20, 29-15, 27-8, 22-9

Spagna: Garcia 5, Sanchez 12, Marina 2, Grau 6, Aparicio, Merebashvili 10, Zurita 21, Niebla 10, Rodriguez 4, Viguer 4, Bermejo 8, Diallo 10. All: Flores

Italia: Redaelli 4, Zecchi 6, Iacorossi, Vergnaghi, Gallo 12, Bresciani, Cattapan 11, Acunzo, Bellinaso, Triggiani 5, Abreu 6, Bandirali 8. All: Buffo

Qualificazione: Italia-Grecia 70-50

Parziali: 21-9, 17-13, 24-16, 8-12

Italia: Redaelli 9, Zecchi 8, Iacorossi, Vergnaghi 2, Gallo 5, Bresciani 8, Cattapan 11, Acunzo 2, Bellinaso 3, Triggiani 3, Abreu 2, Bandirali 17. All: Buffo

Grecia: Poulos 2, Tsonis 6, Venetidis 2, Chartonas 10, Stamoulos 4, Petalotis 5, Chatzi 6, Pagoulat, Kostoulas, Papanokolaou, Skirlos 8, Asimenios 7. All: Kalampokis

Qualificazione: Italia-Castilla Y Leon 92-83

Parziali: 18-17, 25-15, 27-21, 22-30

Italia: Redaelli 11, Zecchi 7, Iacorossi, Vergnaghi 19, Gallo 6, Bresciani 4, Cattapan 13, Acunzo, Bellinaso 2, Triggiani 9, Abreu 9, Bandirali 12. All: Buffo

Castilla Y Leon: Rodriguez 22, Moreno 3, Gomez A. 5, Gomez O. 14, Rubio 7, Beites 6, Del Val 8, Punte, Vrban 10, Hernansanz 2, Tovar, Rodriguez 6. All: Velez

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa