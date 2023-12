Rapinata della borsa sull'uscio di casa, aggressione in serata a Empoli

Aggredita sull'uscio di casa, con la chiave nella toppa della porta di casa nel quartiere Santa Maria a Empoli, per portare via la borsa. A raccontarlo è una donna sui social network, raccontando la disavventura accaduta alcuni giorni fa, alle 21. Il malvivente l'ha sorpresa alle spalle e l'ha mandata in terra per due volte, colpendola anche con un calcio. La donna ha tentato di tenere a sé la borsa, che conteneva portafoglio, documenti e cellulare, poi però ha dovuto cedere e mollare la presa. Subito dopo ha ritrovato poco distante il cellulare. La versione dei fatti così come è stata raccontata verrà raccolta dalla polizia di Empoli per le indagini sul responsabile.