Soccorso in abitazione a Pistoia, intervengono i vigili del fuoco con l'autoscala

Prelevato dall'abitazione con l'autoscala e trasportato in ospedale. È l'intervento svolto questa mattina dai vigili del fuoco di Pistoia in via Dalmazia, in supporto al personale del 118. I sanitari, dopo aver spinalizzato il paziente, non avevano lo spazio necessario per scendere dalle scale e raggiungere il mezzo di soccorso. Così la squadra dei vigili del fuoco, per spostare la barella dal balcone dell'abitazione all'ambulanza, si è avvalsa delle tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale). Tramite l'utilizzo dell'autoscala i vigili del fuoco hanno portato a terra il paziente, affidato poi al personale sanitario della Misericordia di Casalguidi.