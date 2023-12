Tentano di eludere le casse automatiche con 800 euro di spesa: denunciati a Firenze

Con sé avevano circa 800 euro di merce, ma hanno provato a passare dalle casse automatiche del supermercato pagando prodotti per pochi euro. È successo nel primo pomeriggio di ieri a Novoli, Firenze, e i due responsabili sono stati denunciati per furto aggravato.

A tentare il furto sono stati un uomo e una donna, di 31anni e 26 anni, peruviani. I due sono stati sorpresi dal personale del supermercato che ha allertato la polizia. Sul posto gli agenti hanno denunciato il 31enne e la 26enne e restituito la merce che avevano provato a sottrarre dal negozio. Più tardi, intorno alle 19, in un altro supermercato in via de' Bardi un uomo ha cercato di oltrepassare le casse senza pagare. Il soggetto, un 31enne romeno, aveva merce per un valore di 84euro ma aveva pagato anche in questo caso, prodotti per pochi euro. Scoperto è stato denunciato per furto aggravato dalla polizia, mentre la merce non pagata è stata restituita.